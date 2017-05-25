歧視同婚家庭？ 傳美航空拒讓乘客走家庭通道

2017-05-25 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣同志婚姻釋憲案引起全球關注，美國卻傳出一起疑似歧視案件，一對同志伴侶欲搭乘西南航空班機前往家庭通道排隊時，遭地勤人員百般刁難，雖然當下他們表明自己是同性家庭的身分，但地勤表示：「這是給一家人用的。」

綜合外媒報導，同志伴侶莫爾斯（Grant Morse）、巴斯基諾（Ballachino）帶著3個小孩與巴斯基諾83歲的母親準備從紐約飛至佛羅里達的勞德代爾堡，途中於家庭優先通道等待時，遭地勤人員百般刁難，2人數次解釋已經結婚，是同志家庭，地勤卻回應：「你們不是一個家庭，只有家庭才可以在此排隊優先上機」，讓他們成為最後才登機的乘客。

地勤疑似歧視的行為使2人感到被羞辱，事情爆發後西南航空發言人表示，當時是因巴斯基諾83歲的母親不符合家庭通道的條件，才拒絕讓他們從家庭通道登機，當時工作人員完全依流程行事，並非外傳的歧視同志。