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日本車站發現疑似手榴彈？ 緊急疏散民眾

2017-05-25  14:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特恐怖爆炸案挑起全球大眾對於恐攻的敏感神經，如今日本車站出現疑似爆裂物。今（25）日上午，日本埼玉線飯能市的JR東飯能車站附近，發現兩顆疑似手榴彈的不明物體，JR與西武線因此延後發車，警方正在疏散群眾並調查物體。

今（25）日上午7點半左右，日本埼玉線飯能市的JR東飯能車站附近，一名男性乘客呈報「樹叢中有兩個像手榴彈的物體」，上午10點20分時，負責搜索的警察接連發現兩個類似手榴彈的不明物體，一個形狀類似鳳梨，另一個則是約長30公分的筒狀物體，警方派出爆裂物處理小組，將先了解不明物體於草叢中的狀況，並預計將不明物體移動到公園後再進行確認作業，

此事件造成JR八高線與西武池袋線一部份的區間延後兩小時，而東飯能車站內與車站前的轉乘區也受到管制，附近的超商也受到管制而無法營業。

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  • 日本JR東飯能車站附近發現類似手榴彈之不明物體。（示意圖 歐新社）

    日本JR東飯能車站附近發現類似手榴彈之不明物體。（示意圖 歐新社）

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