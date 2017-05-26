萌萌不要看！同性企鵝家庭也領養Baby
羅伊、賽隆同為南極企鵝。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲結果於昨日下午出爐，正反方討論熱度更趨白熱，許多人盛讚這代表台灣人權大進步，但也有反同婚人士對結果表示不滿。不過，小編今天的重點不是在釋憲法案，而是要來跟各位分享一段發生在國外有關同婚的真實案例，有趣的是，故事的主角不是人類，而是兩隻企鵝！
羅伊（Roy）與賽隆（Silo）是來自美國紐約中央公園動物園的兩隻南極企鵝，這對陽剛的名字，透露了牠們是同性戀伴侶的事實。起初園方觀察到牠們在進行交配儀式，但從未有實際的性行為被目睹。受到先天的生理機制影響，無法擁有親生子嗣的牠們數度被目擊呆坐在石頭上企圖孵「蛋」。在意會到這一切後，園方最終決定把一個由其他企鵝所生，無法順利孵化的蛋交給羅伊與賽隆，驚喜若狂的牠們立刻開始著手孵蛋，並在34天後成功孵出一隻健康的幼鳥，名為「探戈（Tango）」。
好景不長，這對同志伴侶受其他企鵝攻擊被趕離巢穴，流離失所的牠們隨後被企鵝群沖散了。在牠們分隔兩地數年後，賽隆被發現跟另一隻雌性企鵝相伴，而羅伊則默默地隱身於一群獨身雄性企鵝中，渡過餘生。值得一提的是，牠們的養女探戈最終也選擇了一隻雌性企鵝結為連理，發展出另一段同性關係。
這段故事隨後被彼得·帕內爾與賈斯汀·理察森撰寫成一本兒童讀物，名為《三口之家（And Tango Makes Three）》。本書甫出版便獲獎無數，不過卻也毫無意外地引起軒然大波，引發了一場有關同性婚姻、同婚領養、及動物界同性戀行為是否自然的文化戰爭，無數自由論者、教育家及政治人物投身於這場大戰中，更讓本書成為了2009年遭封禁程度最大的書籍。
本書的高爭議性導致許多家長反對讓兒童閱讀此書，某些民風較保守地區的家長更要求學校將此書設置於限制區，甚至要求學校在借出該書前必須獲得家長同意。此外，《三口之家》更面對著不少保守宗教的抗議聲，而動物界自然現象與人類社會傳統道德是否有共同的討論基礎也成了一大爭論項目，影響十分深遠。
《點評》這個事件在國外對相關法規的影響很大，《三口之家》更於2009年成為年度暢銷書與遭封禁範圍最廣的書。
同場加映－多倫多動物園的一對企鵝同性伴侶遭強制分開
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 世大運宣傳片太神 網友瘋傳：不輸東京奧運（影音）
- 日職》陽岱鋼回來了！ 第3打席就轟全壘打
- 名嘴反同婚「有男妓」 臉書崩潰狂刪好友
- 美股連六紅 標普與那斯達克指數創新高
- 奢華紅底鞋 秋冬華麗誘惑
- 世衛新幹事長 我方正面期待
- 世衛行動團將返台 陳時中：續發展雙邊、多邊實質合作
- 珠寶與藝術的對話
- （專訪影音）為何紅遍全球30年？阿湯哥公開秘訣
- 林全內閣最快6月改組？傳這些人被列黑名單...
- （影音）傳陳星想用不倫戀撇誘姦？謝震武突破盲點
- 《飛行時光》5
- 鴨肝冒充鵝肝賣 鐵板燒老闆涉詐欺
- 假援交騙上百竹科男 中國騙團半年撈10幾億
- 《飛行時光》1
- 股東大戰郭倍宏勝 民視高呼台灣贏了!
- 反同要寄冥紙 還要發動公投
- 阿湯哥又許諾了! 這次不會是最後一次來台
- 美語班禁招6歲以下兒童 教部討論修法
- 自由廣場》強制性侵沒有通姦問題
- 法網會外賽》苦戰3盤 張凱貞逆轉失利
- 世衛拒台 國台辦嗆天經地義 我斥忽視台灣人權
- 蘋果新機功能耳目一新 台積電論壇預先揭露
- NBA》騎士上半場豪取75分 近14年最高也改寫隊史紀錄（影音）
- 販毒還秤不準？毒包加可可粉「添口感」
- 中小學學力測驗要學生評鑑老師 全教總砲轟國教院
- 屏東火車站漏水 十月底改善
- 與中國緊密整合拖累 香港評等遭降
- 帕丘利亞「大頭症」 冠軍帽戴不下
- 今年GDP可望上修 拚破2
- 竹科龍潭園區未回饋 鄭文燦允協調
- 威力彩1注獨得6.07億
- 獨家》王令麟涉掏空東森飯店16億 北檢今傳告發人高建文
- 各地降雨趨緩 端午連假先晴後雨
- 《飛行時光》4
- 《飛行時光》3
- 巧搭民法禁同婚違憲 坤達亮哲演活同志辛酸
- 《觀察筆記》台灣之名
- NBA》魔術強森談湖人 「只有英葛蘭是非賣品」
- 《飛行時光》2
標題：萌萌不要看！同性企鵝家庭也領養Baby
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email