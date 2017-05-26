萌萌不要看！同性企鵝家庭也領養Baby

羅伊、賽隆同為南極企鵝。（美聯社）

2017-05-26 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲結果於昨日下午出爐，正反方討論熱度更趨白熱，許多人盛讚這代表台灣人權大進步，但也有反同婚人士對結果表示不滿。不過，小編今天的重點不是在釋憲法案，而是要來跟各位分享一段發生在國外有關同婚的真實案例，有趣的是， 故事的主角不是人類，而是兩隻企鵝！

羅伊（Roy）與賽隆（Silo）是來自美國紐約中央公園動物園的兩隻南極企鵝，這對陽剛的名字，透露了牠們是同性戀伴侶的事實。起初園方觀察到牠們在進行交配儀式，但從未有實際的性行為被目睹。受到先天的生理機制影響， 無法擁有親生子嗣的牠們數度被目擊呆坐在石頭上企圖孵「蛋」 。在意會到這一切後，園方最終決定把一個由其他企鵝所生，無法順利孵化的蛋交給羅伊與賽隆，驚喜若狂的牠們立刻開始著手孵蛋，並在34天後成功孵出一隻健康的幼鳥，名為「探戈（Tango）」。

好景不長，這對同志伴侶受其他企鵝攻擊被趕離巢穴，流離失所的牠們隨後被企鵝群沖散了。在牠們分隔兩地數年後，賽隆被發現跟另一隻雌性企鵝相伴，而羅伊則默默地隱身於一群獨身雄性企鵝中，渡過餘生。值得一提的是， 牠們的養女探戈最終也選擇了一隻雌性企鵝結為連理，發展出另一段同性關係。

這段故事隨後被彼得·帕內爾與賈斯汀·理察森撰寫成一本兒童讀物，名為《三口之家（And Tango Makes Three）》。本書甫出版便獲獎無數，不過卻也毫無意外地引起軒然大波， 引發了一場有關同性婚姻、同婚領養、及動物界同性戀行為是否自然的文化戰爭 ，無數自由論者、教育家及政治人物投身於這場大戰中，更讓本書成為了2009年遭封禁程度最大的書籍。

本書的高爭議性導致許多家長反對讓兒童閱讀此書， 某些民風較保守地區的家長更要求學校將此書設置於限制區，甚至要求學校在借出該書前必須獲得家長同意。 此外，《三口之家》更面對著不少保守宗教的抗議聲，而動物界自然現象與人類社會傳統道德是否有共同的討論基礎也成了一大爭論項目，影響十分深遠。

《點評》這個事件在國外對相關法規的影響很大，《三口之家》更於2009年成為年度暢銷書與遭封禁範圍最廣的書。

同場加映－多倫多動物園的一對企鵝同性伴侶遭強制分開