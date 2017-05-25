《花花公子》辣模 偷拍裸體阿嬤還PO網嘲笑

瑪莎斯身材姣好。（圖取自IG）

2017-05-25 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月《花花公子》辣模瑪莎斯（Dani Mathers）在健身房偷拍一名70歲婦人洗澡，還PO上網嘲笑。本週法院判她緩刑3年，需服社區勞動30天，並賠償60美元（約台幣1800元）。

綜合外媒報導，去年7月，30歲的瑪莎斯（Dani Mathers）在健身房運動，並偷拍一位70歲的裸體阿嬤。她在個人網站上傳照片，還說：「這不能只有我看到！」明顯嘲笑他人，讓她事後挨告。

報導指出，瑪莎斯說她原本只想跟朋友分享，但不太熟悉社交軟體的設定，一不小心就設成公開。本週法院判她緩刑3年、社區勞動30天，並賠償阿嬤60美元。這段期間她不得在未經同意下，拍攝他人並貼上網。該健身房的主管已撤銷其會員資格。