柯潔投子認輸 ！ AlphaGo二度對決仍大勝

今日中國棋王柯潔與Google的人工智慧AlphaGo，進行第二場對弈。（路透）

2017-05-25 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕今日中國棋王柯潔與Google的人工智慧AlphaGo，進行第二場對弈。柯潔最終投子認輸，AlphaGo率先獲得2勝，贏得3戰2勝制的勝利。

綜合媒體報導，AlphaGo執黑子先下，柯潔執白子，按照中國圍棋規定，黑方要貼7目半（3又3/4子）。中國圍棋高手古力九段表示，柯潔執白勝率相當高。但在布局多得多花些時間；南韓籍世界冠軍崔哲瀚則認為，柯潔的二路刺固然銳利，但AlphaGo的反擊更為凌厲。

柯潔不時托腮思考，不時將手上紙扇開閉，並且做出揪頭髮的動作，古力指這是柯潔在情勢緊張時會做出的動作。柯潔比起AlphaGo的思考時間，整整多出1小時多。

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