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若爆發核戰 美前情報頭子：金正恩知道北韓將一無所有

2017-05-25  15:09

〔即時新聞／綜合報導〕金正恩近來頻繁的試射導彈，使得朝鮮半島局勢更加緊張，4位前美軍太平洋司令部司令，罕見的齊聚紐約智庫講座，討論美軍在亞太地區部署。退役後擔任美國情報總監（Director of National Intelligence）的布萊爾（Dennis Blair）直言，如果真的爆發核戰，「金正恩也知道，北韓將會一無所有」。

綜合外媒報導，在1999年至2002年間統領美軍太平洋司令部的布萊爾表示，美國絕對可以阻止北韓，「我們相信北韓正研發10至15枚的核彈，但我們有2000枚，兩方一旦開戰，美國必定被嚴重破壞，但北韓將會一無所有，甚至會從地圖上消失」。布萊爾也指出，開戰不是一個合理的、維持政權的好策略，相信金正恩也明白這一點」。

布萊爾也說，他能理解中國不向北韓施壓，因為「中國政府看不到任何對自己有利的地方」，「如果向朝鮮施壓，讓兩國邊境造成混亂，對我（中國）有甚麼好處？」。

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  • 美國前司令部司令布萊爾（ Dennis Blair）表示，如果真的爆發核戰，「金正恩也知道，北韓將會一無所有」。（法新社）

    美國前司令部司令布萊爾（ Dennis Blair）表示，如果真的爆發核戰，「金正恩也知道，北韓將會一無所有」。（法新社）

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