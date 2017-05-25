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刊登爆炸案細節... 美國媒體惹怒英國當局！

英國內政大臣魯德透露對美國媒體洩漏爆炸案情的不滿。（美聯社）

2017-05-25  11:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特演唱會爆炸案震驚全球，美國媒體近日報導了該案的偵辦細節，此舉惹惱了英國當局。

綜合媒體報導，英國爆炸案的偵辦細節疑似遭走漏給美國媒體，《紐約時報》更刊登了沾有血跡的炸彈零件照片，英國當局擔心攻擊事件再次發生，對於美國媒體洩漏偵辦細節的行為十分憤怒。

英國警察首長指出，保安部門夥伴之間的背信行為正在破壞他們的努力，而英國內政大臣魯德（Amber Rudd）稍則是對美國公開譴責。魯德指出：「英國警方已清楚表明，他們想要掌握情報流向，維護偵辦行動的完整性，但訊息卻透過某些管道走漏出去，令人憤怒。我已經明確的告訴我們的朋友了，這種事情不應該再發生。」

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