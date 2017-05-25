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對柯潔第二場開打 AlphaGo再贏將完勝

Google人工智慧軟體AlphaGo，今日10時30分開始與中國棋王柯潔進行第二場對弈。（圖擷取自YouTube）

2017-05-25  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕Google人工智慧軟體AlphaGo，今日10時30分開始與中國棋王柯潔進行第二場對弈，AlphaGo執黑子，柯潔執白子。由於賽制為3戰2勝制，若AlphaGo今日再勝，將成為最終贏家。

綜合媒體報導，AlphaGo研究團隊表示，此次新版本的AlphaGo已經過幾百萬次的自我訓練，但碰到柯潔這樣的圍棋大師，將能夠找到AlphaGo的漏洞。去年南韓棋王李世乭與AlphaGo的第4局中，李世乭就發現AlphaGo的弱點，並贏下這一局。

日前AlphaGo研究團隊說，新版的AlphaGo能讓李世乭3子。柯潔聞訊後表示，早就聽說新版Alphago的強大，但差距竟達讓3子，讓他難以置信，他形容就像是「武林高手對決讓你先捅3刀一樣」，對於新版AlphaGo的壓倒性實力，柯潔嘆：「我到底是在和一個怎樣可怕的對手下棋。」

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