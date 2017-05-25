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川普忙見宗教領袖 西藏：與達賴喇嘛見面合邏輯

2017-05-25  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前展開出訪之旅，過程中分別拜訪了沙烏地阿拉伯、以色列和梵蒂岡等宗教中心。西藏流亡政府認為，川普與西藏精神領袖達賴喇嘛見面，是非常符合邏輯的事。

綜合外媒報導，西藏流亡政府總理洛桑森格（Lobsang Sangay）表示，「川普已經到訪了伊斯蘭、猶太教、天主教三大聖地，因此，剩下的就是佛教，而達賴喇嘛是全球最著名的佛教領袖。」

洛桑森格還說，如果川普能與所有傳統宗教的領袖會面，「那與達賴喇嘛見面也是相當符合邏輯的。」雖然洛桑森格沒有透露兩人是否有會面的可能，但他表示，「我們是藏人，我們相當樂觀」。

達賴喇嘛已經與四任美國總統會面過，在美國前總統歐巴馬在任期間，也成為白宮的座上賓。但正值美國拉攏中國打擊北韓的時刻，川普是否會與達賴喇嘛見面也令外界相當好奇。

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  • 西藏精神領袖達賴喇嘛。（歐新社）

    西藏精神領袖達賴喇嘛。（歐新社）

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