台灣或成亞洲第一同婚合法 日網友：這樣就遠離一個中國了
2017-05-25 10:03
台灣的同性婚姻釋憲案引起日本網友熱烈討論。（資料圖 記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大法官於昨（24）日宣布現行民法違憲，須在2年內完成修法，否則民法將直接適用於同性婚姻，此案除了於國內受到熱烈討論，外媒與鄰國也都在注意，新聞登上日本NHK等各大報，許多日本網友表達恭賀，也有人說：「這樣就遠離一個中國了。」
外媒報導中曾分析，此一裁決可能在影響如韓國、日本等鄰國。而台灣同婚的新聞出現在日本YAHOO後，立即激起了廣大討論。許多人思考日本國內對於同性婚姻的態度：「日本還是很受刻板印象影響，很多東西都會慢一點」、「那日本呢」、「還是無法理解」、「日本很慢啊」、「不否定同性戀，但為什麼一定要結婚呢」、「大家都變成台灣人去結婚吧」、「誰跟誰結婚都可以啊，跟性別沒有關係。」
而許多日本網友紛紛表達恭賀，有人更直接表示：「第一名被搶了嗎」、「這樣就遠離一個中國了」、「果然還是台灣文化水平比較高啊」、「台灣人跟中國人怎麼差這麼多啊......，果然環境跟教育很重要」、「好厲害！恭喜台灣的大家。」
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