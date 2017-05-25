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川普來訪教宗「擺臭臉」？ 攝影師出面解釋…

川普與教宗合照，教宗表情嚴肅。（路透）

2017-05-25  10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普24日與羅馬天主教宗方濟各見面，由於在川普競選期間兩人曾針鋒相對，這次見面也格外受到關注，外國網友發現，方濟各與川普合照時「擺臭臉」，和其他元首合照則展笑顏。當時在現場的攝影師對此做出解釋。

《TIME》報導，當時在現場的美聯社攝影師Evan Vucci表示，有6位攝影師在現場拍照，拍照時攝影師就定位，川普與教宗握手，並介紹參訪團，然後拍下合照。Evan Vucci說，拍這張合照大概耗時30秒，現場氣氛正常，教宗笑著與川普聊天。

報導指出，同一個場合，不同的照片會訴說不同的故事，Evan Vucci表示自己試著公平地呈現現場，他的工作是完全誠實的。報導表示，過往歐巴馬與教宗合照時，也曾出現教宗「擺臭臉」的畫面，但這樣的照片卻沒有在網路上流傳。

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  • 網友整理教宗與其他元首合照，似乎都有展露笑顏。（圖取自推特）

    網友整理教宗與其他元首合照，似乎都有展露笑顏。（圖取自推特）

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