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日本黑幫「沈淪」 山口組幹部偷西瓜

日本黑幫山口組分支2名幹部，涉嫌多次竊取超市食物和日常用品被捕。圖為示意圖，非當事人。（法新社資料照）

2017-05-25  08:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本黑幫山口組分支2名幹部，涉嫌竊取超市食物和日常用品被捕。其中一名嫌犯表示，因為組織近年資金短缺，才會犯案。

綜合媒體報導，4月23日晚間7時左右，神戶山口組的55歲組長郡司真人、59歲幹部中島良輔和52歲的友人飯田廣，在名古屋一家超市，將價值日幣7萬6000元（約新台幣2萬元）的西瓜、米及鰻魚等共198件商品，塞進購物車內，因沒有結帳，遭到警方以竊盜罪逮捕。

報導提到，近期日本經濟不景氣，加上政府加強對黑幫的管制，讓當地的黑幫難以生存。

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