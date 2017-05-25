比同婚棘手… 外媒報台灣 是國家還是地方好猶豫

大法官會議昨做出解釋，認定民法未保障同性婚姻違憲，要求相關機關兩年內修法保障。（記者王藝菘攝）

2017-05-25 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕昨天同婚釋憲結果出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻違憲，引起全球關注。BBC在臉書發文傳遞此一消息，但在文中台灣是國家還是地方，卻讓BBC一改再改，台灣的國際身分恐怕比同婚議題更棘手。

昨天BBC在臉書發文關注台灣同婚釋憲，一開始寫著「台灣將成為亞洲第一個同性婚姻合法化的『地方』」，接著改成「台灣的憲法法庭做出有利同性婚姻的裁決，是亞洲第一個如此做的『國家』」，然而1小時後，BBC臉書貼文又將「國家」改為「地方」。