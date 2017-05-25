起重機纜繩纏頸 26歲工人當場被捲斷頭…

檳城警方初步調查顯示，這起命案沒有涉及刑事成分。（圖取自YouTube）

2017-05-25 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞傳出驚悚工地意外，一名勞工在工地工作時，被起重機纜繩捲到頸部，然後被斷頭。

《星洲網》報導，這個月12日，馬來西亞檳城Bayan Baru的Indah Water工地驚傳意外，一名26歲、領有聯合國難民證的緬甸勞工Sanaulla Ashozama，協助操作起重機時，卻因不慎被纜繩捲到頸部，纜繩將他頭部捲起，導致他斷頭身亡。

報導指出，檳城警方初步調查顯示，這起命案沒有涉及刑事成分。