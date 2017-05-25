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逃亡長達46年 日警意外逮捕「澀谷暴動」通緝犯

日本警方18日搜查極左團體成員住處時，逮捕一名妨礙公務的男子，警方卻意外發現，該名男子疑似就是1971年「澀谷暴動」的通緝犯。（中央社）

2017-05-25  07:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本警方日前因妨礙公務逮捕一名67歲男子，卻意外發現他是46年前東京「澀谷暴動」的通緝犯。有外媒報導指出，日本大阪警方18日搜查極左團體成員的住處時，逮捕一名涉嫌妨礙公務的男子，但警方卻意外發現，該名男子疑似就是1971年「澀谷暴動」中涉嫌殺人遭通緝的大坂正明。

綜合外媒報導，大阪府警方18日搜查位於廣島市的極左團體「中核派」人士的住處時，住處中的1名男子卻衝撞警員，警方以妨礙公務當場逮捕。男子到案後行使緘默權，但警方從長相與年紀研判，他可能就是46年前「澀谷暴動事件」中，涉嫌殺人遭通緝的大坂正明，警方也對他進行DNA鑑定，結果與大坂正明近親人士的血緣有關。

但即便這名男子就是通緝犯大坂正明 由於事件已過了46年，殺人罪的起訴時效也早已屆滿。涉谷暴動事件發生在1971年11月14日，日本左翼人士在東京多處發動大罷工，抗議美國將沖繩歸還日本，大坂正明當時與「中核派」約400名成員襲擊警局，結果大坂正明丟擲燃燒彈，導致1名21歲警員死亡、3人重傷，因此被日本警方懸賞300萬日圓通緝。

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