英國恐攻炸彈照片曝光 專家：設計精密

炸彈的引爆器。（圖擷取自推特）

2017-05-25 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館22日晚間，發生恐怖攻擊爆炸案，造成22死、逾百人受傷。英國警方24日公布炸彈碎片照，其中背包裡的碎片、引爆器、鐵釘和電池，是爆炸案的犯案工具。

綜合媒體報導，據英國警方調查，炸裂物是一個裝在後背包裡的釘子炸彈（Nail Bomb），就是將大量的釘子混合在爆炸物中，當炸彈引爆時釘子會向四處散開，造成嚴重的攻擊。伊斯蘭國（IS）過去曾使用類似的武器。

警方表示，調查人員在案發現場拾獲一個12伏特的鉛酸電池、引爆器，但引爆器與一般設計不同，還焊接了一個小型電路板。專家認為，炸彈的設計相當精密。

警方指出，現場發現許多鐵釘，並且插在磚牆和金屬門，可見當時炸彈威力之強大。