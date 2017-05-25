曼城爆炸案 主嫌父受訪喊冤時被捕

2017-05-25 05:52

〔中央社〕英國曼徹斯特22死爆炸案主嫌的父親，今天在利比亞首都的黎波里被捕，被捕時正受訪並為子喊冤。英國警方則逮捕第6名與爆炸有關聯的人士。

路透社報導，爆炸案主嫌沙爾曼．阿貝迪（SalmanAbedi）的父親拉瑪丹．阿貝迪（Ramadan Abedi），在接受路透社訪問時遭利比亞反恐部隊逮捕。拉瑪丹表示，大約5天前才跟沙爾曼通過電話，沙爾曼在電話裡「一切正常」，還說正往麥加（Mecca）朝聖。

拉瑪丹說：「我5天前跟他通過電話..什麼事都沒有，一切正常；沙爾曼不屬於任何組織，家人也感困惑，因為沙爾曼沒有這類意識型態。」

英國廣播公司（BBC）報導，英國警方在曼徹斯特北方對一個街區的數棟公寓發動突襲後，逮捕1名女子，她是第6名與爆炸案有關聯的落網者。