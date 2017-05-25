18國接續發聲 挺台參與WHA
2017-05-25 03:52
〔中央社〕今年世界衛生大會（WHA）台灣議題受到矚目，近3天來包括美國、日本等18國以直接或間接方式表達支持台灣參與。
世衛大會22日開幕，包括美國、德國、澳大利亞、布吉納法索及宏都拉斯等5國先公開發言力挺台灣參與， 其中美國衛生部長普萊斯（Tom Price）表示，「我們必須要表達美國的失望」，今年不像過往8年，台灣沒有收到WHA觀察員邀請函。
在今天大會上，發言挺台再增加13國，包括日本、巴拉圭、史瓦濟蘭、薩爾瓦多、索羅門、瓜地馬拉、尼加拉瓜、諾魯、帛琉、海地、馬紹爾群島、吐瓦魯、聖文森。
其中日本厚生勞動大臣政務官馬場成志指出，伊波拉病毒疫情，提醒全球加強對突發事件的應對，也要加強包容性的衛生系統，他強調，世界不該遺漏任何「特定地區」，造成「地域缺口」的出現，間接支持台灣參與WHA。
史瓦濟蘭衛生部長席蔓拉（Sibongile Ndlela-Simelane）發言時表示，感謝WHO秘書處及中華民國台灣長期支持，協助改善人民生活，對於台灣未受邀出席本年WHA感到高度遺憾（highly regretable），並支持中華民國台灣未來應受邀參加。
外交部指出，這些國家都強調台灣參與世界衛生大會的重要性，肯定並感謝台灣對友邦協助與貢獻，對台灣未受邀參加WHA表達遺憾，特別表達支持台灣維持以觀察員身分參與世界衛生大會期望。
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