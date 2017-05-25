曼徹斯特恐攻 炸彈製作者據信仍在逃
2017-05-25 03:52
〔中央社〕英國媒體報導，在曼徹斯特體育館爆炸案中提供爆裂物給22歲兇嫌、利比亞裔沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）的人，目前還逍遙法外。
美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）22日晚間在曼徹斯特舉行的演唱會剛結束，數千名觀眾正從會場魚貫而出時，沙爾曼引爆裝有金屬螺帽與螺絲的裝置，造成22人喪生。
「每日郵報」報導，據信沙爾曼的引爆裝置是由他人所製，且這人還在逃，可能會策動更多攻擊。據了解，專家在沙爾曼家中沒有發現任何炸藥或爆裂裝置的痕跡。
美國國家廣播公司（NBC）報導，美國高階情報人員表示，沙爾曼使用的炸彈「巨大且精密」，使用的材料在英國無法取得，據稱在沙爾曼家中也沒有發現。
軍方特殊人員使用電子設備在他家周圍搜查，並沒有發現隱藏的爆裂裝置。
情報人員認為，沙爾曼的炸彈可能是在他處、於他人協助下製造，又或是由他人提供，可能是在案發幾天前造訪倫敦時取得。
警方消息告訴「曼徹斯特新聞晚報」（ManchesterEvening News），沙爾曼只是負責引爆炸彈，「他們不會浪費製作炸彈者」。
大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）不願評論是否還在搜尋炸彈製作者，但證實沙爾曼並非單獨犯案。
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