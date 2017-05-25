德州1高中生 獎學金全捐罹癌青少年

2017-05-25 03:52

〔中央社〕一名17歲德州高中生因為親生姊姊是癌症倖存者，努力籌募癌症研究基金而在日前受到表揚，並獲頒2500美元獎學金，但他卻把全部獎金捐給兩年前得了血癌的一名青少年。

就讀德州奧斯汀（Austin）海德公園高中（Hyde Park High School）的布萊德雷（Chase Bradley），由於姊姊杭特（Hunter Bradley）成功抗癌5年，為了幫助包括姊姊在內的癌症患者，他積極投入癌症研究基金募款。

布萊德雷接受美國廣播公司（ABC）專訪時說：「我永遠記得爸爸說姊姊罹癌那一刻。當時我不了解這一切意味著什麼，也不知道家庭會因此受到什麼影響。我記得在病房陪姊姊時強顏歡笑，努力忍住不要在她前面掉淚。醫院那樣的環境讓人非常心痛。我給姊姊一個擁抱，大家情緒都很激動。」

這個學年，布萊德雷與奧斯汀地區其他13名學生，加入了為「白血病與淋巴瘤學會」（Leukemia and Lymphoma Society）募款的活動，在短短7週內共募得5萬7000多美元善款，將做為癌症研究基金。布萊德雷因此獲得表揚，以及2500美元獎學金。

布萊德雷表示，還沒得到獎學金之前，心裡就已經許下承諾，如果真的拿到獎學金的話，想全部捐給像姊姊一樣成功戰勝病魔的癌症倖存者。

他說：「我並不想自己把錢留著，因為我知道癌症所影響的對象，絕對不是只有患者一個人而已。對於正在與癌症對抗的高中生患者來說，我不希望他們還要為有沒有足夠的錢可以上大學而煩惱。」

獲頒獎學金之後，布萊德雷請求「白血病與淋巴瘤學會」代為尋找一名合適的高中生癌症病友。在學會幫忙下，18歲的賈西亞（Sergio Garcia）成了2500美元的受贈對象。賈西亞在2013年診斷罹患白血病，抗癌成功已有2年。

對於布萊德雷的善行，8日領到獎學金的賈西亞表示由衷感謝。他說：「我們素不相識，他卻願意為我做這樣的事，我非常感謝。」

賈西亞也說，因此也跟布萊德雷變成了好朋友，這筆獎學金將用來繳付今秋進入奧斯汀社區大學（AustinCommunity College）就讀的學費。