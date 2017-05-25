德州1高中生 獎學金全捐罹癌青少年
〔中央社〕一名17歲德州高中生因為親生姊姊是癌症倖存者，努力籌募癌症研究基金而在日前受到表揚，並獲頒2500美元獎學金，但他卻把全部獎金捐給兩年前得了血癌的一名青少年。
就讀德州奧斯汀（Austin）海德公園高中（Hyde Park High School）的布萊德雷（Chase Bradley），由於姊姊杭特（Hunter Bradley）成功抗癌5年，為了幫助包括姊姊在內的癌症患者，他積極投入癌症研究基金募款。
布萊德雷接受美國廣播公司（ABC）專訪時說：「我永遠記得爸爸說姊姊罹癌那一刻。當時我不了解這一切意味著什麼，也不知道家庭會因此受到什麼影響。我記得在病房陪姊姊時強顏歡笑，努力忍住不要在她前面掉淚。醫院那樣的環境讓人非常心痛。我給姊姊一個擁抱，大家情緒都很激動。」
這個學年，布萊德雷與奧斯汀地區其他13名學生，加入了為「白血病與淋巴瘤學會」（Leukemia and Lymphoma Society）募款的活動，在短短7週內共募得5萬7000多美元善款，將做為癌症研究基金。布萊德雷因此獲得表揚，以及2500美元獎學金。
布萊德雷表示，還沒得到獎學金之前，心裡就已經許下承諾，如果真的拿到獎學金的話，想全部捐給像姊姊一樣成功戰勝病魔的癌症倖存者。
他說：「我並不想自己把錢留著，因為我知道癌症所影響的對象，絕對不是只有患者一個人而已。對於正在與癌症對抗的高中生患者來說，我不希望他們還要為有沒有足夠的錢可以上大學而煩惱。」
獲頒獎學金之後，布萊德雷請求「白血病與淋巴瘤學會」代為尋找一名合適的高中生癌症病友。在學會幫忙下，18歲的賈西亞（Sergio Garcia）成了2500美元的受贈對象。賈西亞在2013年診斷罹患白血病，抗癌成功已有2年。
對於布萊德雷的善行，8日領到獎學金的賈西亞表示由衷感謝。他說：「我們素不相識，他卻願意為我做這樣的事，我非常感謝。」
賈西亞也說，因此也跟布萊德雷變成了好朋友，這筆獎學金將用來繳付今秋進入奧斯汀社區大學（AustinCommunity College）就讀的學費。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 飯店談判內幕 傳陳星妻子逼林奕含下跪道歉
- 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震
- 〈旅遊的滋味〉到撒哈拉沙漠騎乘駱駝
- 寶弟跟謝金晶互喊加油 吳克群不談賠錢
- 亞斯柏格生突破自我 韓雨樵獲總統教育獎
- 孤狼恐攻 英演唱會爆炸22死
- 搭高鐵台鐵 將有定型化契約
- 台股萬點激勵 LEXUS、雙B豪華車搶市
- 客輪擬泊龜山島 賞鯨業登島抗議
- 金宇彬罹癌鼻血直流 為不拖延劇組進度遲就醫
- 日職》傳二壘只花1.7秒 軟銀新人捕手超狂強肩（影音）
- CNN推薦台灣必嚐美味 台灣滷肉飯節招兵買馬
- 上春不銹鋼拚公益 捐贈幫浦消防車給青埔分隊
- 釋憲案 大法官：性傾向、不能生育非結婚要件
- 同婚釋憲》前北市勞動局長：影響至少254條勞動法
- 文化部跨域合創計畫作品 壓軸丹麥點擊藝術節
- 桃醫日照中心開幕 「感官訓練系統」防退化
- 北市代燒垃圾?》北上求助環署 竹縣長：城市合作互惠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Marriage equality advocates celebrate announcement
- 包商闢路逕拆六分仔溝堤防 地方跳腳
- 748號釋憲案 大法官：同性者也有婚姻自由權
- 永遠的007 羅傑摩爾89歲癌逝
- 最醜女團添新血！ 網軍狂酸「哪來的村姑」
- 證券行情表、證券表格
- 愛心麵包師傅故事 大愛拍連續劇
- 吉諾比利獨木難支 預告終戰?
- 周董犧牲打 兄弟擒悍將
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 世大運「星」主力 陳盈駿兩頭燒
- 又被影射未婚生女 不忍了! 阿妹提告自清
- 台幣震盪 重貶1.14角
- 中醫埋線致蜂窩性組織炎 留疤還丟工作
- 租賃YouBike達130站 周轉率冠全台
- KD熬5年…「投靠勇士是對的」
- 高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
- 端節遊鹿港 免費吃「煎堆」
- 裝不知樂陞可轉債圈購 康和證董座被停職半年
- 日職》2戰掃出4轟 軟銀「左右護法」拿陳冠宇沒轍（影音）
- 勇士締超級紀錄 連3年殺進總冠軍戰
- 英下月大選「恐」變調
標題：德州1高中生 獎學金全捐罹癌青少年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email