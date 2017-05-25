| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南基督榮光教會凌晨惡火 父子1傷1無生命跡象 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

曼城爆炸主嫌家人被捕 亞莉安娜巡演暫緩

2017-05-25  03:36

〔中央社〕英國曼徹斯特爆炸案主嫌的胞弟與父親，已先後於利比亞落網。在曼城的演場會發生爆炸後，美國歌手亞莉安娜的唱片公司今天也宣布，取消本週到6月5日的表演行程。

路透社報導，利比亞的反恐部隊逮捕造成22死的曼徹斯特爆炸案主嫌沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）的父親拉瑪丹．阿貝迪（Ramadan Abedi）。拉瑪丹是於利比亞首都的黎波里近郊的家門外被捕，目擊者表示，拉瑪丹遭武裝人員上銬後駕車帶離。

據歌手亞莉安娜（Ariana Grande）的唱片公司今天發出的聲明，亞莉安娜原訂本週在倫敦O2體育館（O2arena）的2場表演均取消，這2場都是她「Dangerous Woman」巡演的一部分；此外，亞莉安娜其他直至6月5日的演出，也均告暫緩。

美聯社報導，利比亞反恐的特別嚇阻部隊（Special Deterrent force）發言人沙列姆（Ahmed binSalem）證實，沙爾曼．阿貝迪的父親已遭逮捕，弟弟被逮捕後接受偵訊。

拉瑪丹被捕前喊冤，稱兒子沙爾曼已計劃赴沙烏地阿拉伯的朝聖旅行，兒子是無辜的；拉瑪丹並表示自己目前在的黎波里的中央安全部隊（Central Security force）擔任行政管理，他們是1993年為躲避當時利比亞強人格達費（Moammar Gadhafi）的拘捕，才逃到英國尋求政治庇護。

已死於22日爆炸恐攻的沙爾曼是在英國出生，他的2個兄弟也與父親一同被捕。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：曼城爆炸主嫌家人被捕 亞莉安娜巡演暫緩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.