曼城爆炸主嫌家人被捕 亞莉安娜巡演暫緩
2017-05-25 03:36
〔中央社〕英國曼徹斯特爆炸案主嫌的胞弟與父親，已先後於利比亞落網。在曼城的演場會發生爆炸後，美國歌手亞莉安娜的唱片公司今天也宣布，取消本週到6月5日的表演行程。
路透社報導，利比亞的反恐部隊逮捕造成22死的曼徹斯特爆炸案主嫌沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）的父親拉瑪丹．阿貝迪（Ramadan Abedi）。拉瑪丹是於利比亞首都的黎波里近郊的家門外被捕，目擊者表示，拉瑪丹遭武裝人員上銬後駕車帶離。
據歌手亞莉安娜（Ariana Grande）的唱片公司今天發出的聲明，亞莉安娜原訂本週在倫敦O2體育館（O2arena）的2場表演均取消，這2場都是她「Dangerous Woman」巡演的一部分；此外，亞莉安娜其他直至6月5日的演出，也均告暫緩。
美聯社報導，利比亞反恐的特別嚇阻部隊（Special Deterrent force）發言人沙列姆（Ahmed binSalem）證實，沙爾曼．阿貝迪的父親已遭逮捕，弟弟被逮捕後接受偵訊。
拉瑪丹被捕前喊冤，稱兒子沙爾曼已計劃赴沙烏地阿拉伯的朝聖旅行，兒子是無辜的；拉瑪丹並表示自己目前在的黎波里的中央安全部隊（Central Security force）擔任行政管理，他們是1993年為躲避當時利比亞強人格達費（Moammar Gadhafi）的拘捕，才逃到英國尋求政治庇護。
已死於22日爆炸恐攻的沙爾曼是在英國出生，他的2個兄弟也與父親一同被捕。
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