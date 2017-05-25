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曼徹斯特爆炸案 主嫌胞弟利比亞落網
2017-05-25 02:00
〔中央社〕英國曼徹斯特1場演唱會22日遭爆炸恐攻，主嫌的胞弟已在利比亞落網。而英國警方今天在曼徹斯特附近又逮捕到一名與爆炸案有關的男子，使全案被捕人數已達5人。
利比亞當地一支反恐部隊的發言人沙列姆（Ahmed Bin Salem）今天表示，他們在利比亞首都的黎波里（Tripoli）逮捕造成22死的曼徹斯特爆炸案主嫌沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）的胞弟哈希姆．阿貝迪（Hashem Abedi），懷疑他與伊斯蘭國（IS）有連結。
沙列姆表示，生於1997年的哈希姆是在23日晚間落網，哈希姆一直與他哥哥有聯繫。沙列姆說：「我們有證據顯示，他與他哥哥參加達伊沙（Daesh，IS的別稱），他與他哥哥有聯繫，也知道有關爆炸恐攻一事。」
以人肉炸彈攻擊曼徹斯特的沙爾曼．阿貝迪已死於爆炸當下。英國內政部稍早表示，出生於英國的沙爾曼，雙親是利比亞人，沙爾曼近期才從利比亞返回英國，可能並非單獨行動。
大曼徹斯特警察局長霍普金斯（Ian Hopkins）表示，非常清楚地，他們現正調查的是所謂的一個「網絡」。
此外，英國警方今天在距曼徹斯特西邊27公里的維甘（Wigan），逮捕到另一名疑與爆炸案有關聯的男子。
警方在一項聲明裡說：「我們今天下午在維甘進行1項與調查曼徹斯特體育館爆炸恐攻案有關的逮捕；該名男子被捕時正帶著1個包裹，我們現正深入調查。」
英國情報單位先前表示，22歲凶嫌沙爾曼．阿貝迪（Salman Abedi）是利比亞裔，在「英國長大，在去過利比亞和可能也去過敘利亞後，突然變得極端，並決定發動這起攻擊」。
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