雅加達公車站爆炸 已知2死

2017-05-25 00:22

〔中央社〕印尼警方說，首都雅加達1個公車總站今天發生2次爆炸，造成2人死亡，其中1人疑為自殺引爆者。

東雅加達警察局長安德里（Andry Wibowo）告訴電視台：「在晚上大約9時，發生了2次爆炸，前後的時間接近，有3人受害。」但他未說明，受害者究竟是死或是傷。

他說：「從損害情況看來，就知道爆炸威力很大。」目前無從得知，甘榜馬來由（Kampung Melayu）公車總站發生爆炸的原因為何。