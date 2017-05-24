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崔順實之女鄭宥娜 確定將被引渡回南韓

2017-05-24  23:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕丹麥檢方24日表示，由於因濫權干政導致南韓前總統朴槿惠下台的朴槿惠閨蜜崔順實的女兒鄭宥娜，已撤回上訴，確定將被引渡回南韓接受調查，日期未定。

丹麥國家檢察官的發言人在推特上表示，引渡鄭宥娜的決定如今已告終，鄭宥娜已取消上訴高等法院，但引渡日期尚未確定。

靠母親崔順實坐享特權的鄭宥娜，可說是壓垮朴槿惠政權的最後一根稻草，她被控靠母親的濫權破格進入梨花女子大學就讀，引發該校師生抗議，進而牽扯出其母崔順實干政醜聞，最後導致朴槿惠遭彈劾下台。

20歲的鄭宥娜今年初在丹麥被以非法居留罪名逮捕，丹麥法庭今年4月支持檢方以「引渡回她的母國起訴」的理由，同意讓鄭宥娜被引渡回南韓。

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  • 丹麥檢方表示，南韓前總統朴槿惠閨蜜崔順實的女兒鄭宥娜因撤回上訴，確定將被引渡回南韓。（法新社檔案照）

    丹麥檢方表示，南韓前總統朴槿惠閨蜜崔順實的女兒鄭宥娜因撤回上訴，確定將被引渡回南韓。（法新社檔案照）

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