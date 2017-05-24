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印尼雅加達自殺炸彈攻擊 至少2死5傷

位於雅加達東部的公車轉運站接連發生2起爆炸。（美聯社）

2017-05-24  23:56

〔即時新聞／綜合報導〕印尼首都雅加達週三（24日）晚間傳出爆炸事件，位於雅加達東部的公車轉運站接連發生2起爆炸，印尼警方表示，有2人在爆炸事件中喪生，包括1名警察和1名疑似自殺炸彈客。

綜合外媒報導，當地媒體指出，爆炸事件發生在Kampung Melayu公車總站，晚間9時發生第1次爆炸，5分鐘後發生第2次爆炸。

印尼警方表示，爆炸事件造成2人死亡，其中1人疑似是自殺炸彈客。1名醫院官員表示，有2名警察和1名民眾被送往醫院治療，3人意識清楚。另一家媒體則指出有5人受傷。

根據印尼警方推特發文，爆炸威力足以打破公車站的窗戶。

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  • 位於雅加達東部的公車轉運站接連發生2起爆炸。（路透）

    位於雅加達東部的公車轉運站接連發生2起爆炸。（路透）

  • 根據印尼警方推特發文，爆炸威力足以打破公車站的窗戶。（圖取自推特）

    根據印尼警方推特發文，爆炸威力足以打破公車站的窗戶。（圖取自推特）

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