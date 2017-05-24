中國綜藝節目瘋狂抄襲 南韓政府要出手了

2017-05-24 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國抄襲南韓的「山寨綜藝節目」泛濫，韓媒指出，南韓放送通信委員會將開始尋找對策，維護版權，未來若在發生侵權問題，南韓將從政府層面採取應對措施。

南韓《亞洲經濟》報導，中國湖南衛視於2012年買下MBC綜藝《我是歌手》的版權後，中國電視台紛紛盯上了南韓綜藝節目，但從2014年起，中國當局開始限制地方電視台購買南韓節目版權。專家指出，從這時候起，「中國電視台開始大肆抄襲韓國綜藝」。

根據南韓電視界24日消息，南韓放送通信委員會於本月初開始通過律師事務所對電視節目遭抄襲的案例進行分析，計畫於今年底完成「韓流電視內容的國際版權糾紛事例」的研究。因中國抄襲情況嚴重且多，委員會將會針對中國案件進行討論。

報導指出，南韓電視台每次遇到抄襲問題，都會與中國電視台進行溝通，但對方大多回應「無法應對」、「很難保護權利」等。電視台還得考慮中國是韓流最大出口國之一，如果在版權問題的態度太尖銳而刺激中國，其他節目出口可能會遇到麻煩，衡量利益後，應對方案始終難以出爐。