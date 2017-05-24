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川普訪大屠殺紀念館 留言挨批像寫中學紀念冊

美國總統川普近期在中東國家訪問，23日到訪以色列猶太大屠殺紀念館。（法新社）

2017-05-24  22:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近期在中東國家訪問，23日到訪以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem Holocaust Memorial Museum）時，在訪客留言簿留下的訊息，挨批像在寫中學紀念冊。

綜合外媒報導，川普在以色列猶太大屠殺紀念館的19字留言被網友拿來和美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2008年更長、更周到的留言相比，凸顯兩人明顯不同的文學造詣。

川普週二在留言簿寫道，「非常榮幸與我所有朋友到此，太棒了，永遠不會忘記！」這段文字被批評像在寫中學紀念冊，以色列一名記者甚至還調侃川普，說總統忘了寫「明年夏天再見」。

歐巴馬2008年7月訪問該地時，則盛讚紀念館「提醒人類有可能成為巨大的魔鬼」，「讓我們的孩子來到這裡了解歷史，讓他們可以一起發聲呼籲『不要再發生』」。

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  • 川普週二在留言簿寫道，「非常榮幸與我所有朋友到此，太棒了，永遠不會忘記！」（法新社）

    川普週二在留言簿寫道，「非常榮幸與我所有朋友到此，太棒了，永遠不會忘記！」（法新社）

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