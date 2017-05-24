擊斃第4號人物 敘軍方：IS「戰爭部長」已死亡

伊斯蘭國的戰爭部長傳被擊斃。圖為伊斯蘭國戰士。（美聯社）

2017-05-24 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞軍方24日表示，在敘利亞北部的追擊行動中，成功將伊斯蘭國（IS）的「戰爭部長」擊斃，俄羅斯支持的政府軍也大幅收復被IS佔領的地區。

敘利亞軍方消息人士向《路透》表示，IS的「戰爭部長」馬斯里（Abu Musab al-Masri）在行動中死亡，馬斯里被認為是整個IS的軍事指揮官。其他媒體指出，這次行動共有13名資深IS好戰分子死亡，喪命者也包括沙烏地阿拉伯人與伊拉克人。

報導指出，馬斯里在本月10日的行動中死亡，不過敘國軍方並未公開他的死亡地點。IS專家哈希米（Hisham al-Hashimi）表示，馬斯里的死訊如果確定，將是對IS大本營拉卡的重大打擊，並稱馬斯里是IS的第4號人物。