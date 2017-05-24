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向國內恐怖組織宣戰！ 杜特蒂：考慮全國戒嚴
2017-05-24 22:00
正在俄羅斯訪問的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），今天傍晚提前飛回馬尼拉。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）23日晚間宣布，民答那峨島（Mindanao）進入戒嚴，絕不容許與伊斯蘭國（IS）相關的恐怖組織擴散。正在俄羅斯訪問的杜特蒂，今天傍晚提前飛回馬尼拉，並在機場記者會上警告：「我會考慮宣布全國戒嚴。」
在民答那峨島進入為期60天的戒嚴後，政府執法單位無需申請拘捕令，便能逮捕可疑人士以及恐怖分子。提前返國的杜特蒂召開記者會，說明親伊斯蘭國激進組織「馬巫德集團」（Maute Group）與恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf），昨天下午在民答那峨島馬拉韋市（Marawi）發生激戰。他表示1名警察在恐怖分子設置的檢查站被斬首，至少還有其它3名部隊成員死亡。他強調，戒嚴是為了保護菲律賓的安全，如果威脅擴散到整個非律賓，他就會「考慮宣布全國戒嚴。」
1972年9月21日，當時的總統馬可仕因國內共產黨叛亂以及一連串爆炸事件，而宣布全國戒嚴，直到1981年1月17日。杜特蒂之前即曾多次揚言實施戒嚴，以恢復國內治安與社會秩序，引發民眾對民主的憂慮。
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