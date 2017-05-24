中國13億人攏係假？ 專家：印度才是人口最多

印度人口才是世界最多？（美聯社）

2017-05-24 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕世界人口最多的國家不是中國？最近有學者表示，中國人口數比實際數字多出9000萬人，應為12.9億人，因此世界人口最多的國家應該是有13.2億人的印度。

綜合外媒報導，美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究人員易富賢（Yi Fuxian）日前在北京大學研討會上表示，中國官方去年公布的人口數為13.7億，但因為中國生育數據不實，實際數字可能僅12.9億。

報導指出，中國官方估計，2015年每個婦女平均生育1.6個孩子，但實際生育人數為1.05人，因此造成中國人口被高估。易富賢表示，從1991年至去年，中國的實際新生兒人數遠低於官方數字，而印度去年有13.2億人，或許人口數早已超過中國，成為世界上人口最多的國家。

報導指出，世界衛生組織（WHO）預估，印度的人口數在2050年可能達到17億人，印度目前人口已是1947年獨立後的4倍。

另外，加州大學爾灣分校人口學者王丰（Wang Feng）也表示，中國的人口數被誇大了，不過他認為，中國未來5年人口數可能達到14億人，隨後將會開始下降。