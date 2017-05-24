| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

中國13億人攏係假？ 專家：印度才是人口最多

印度人口才是世界最多？（美聯社）

2017-05-24  20:59

〔即時新聞／綜合報導〕世界人口最多的國家不是中國？最近有學者表示，中國人口數比實際數字多出9000萬人，應為12.9億人，因此世界人口最多的國家應該是有13.2億人的印度。

綜合外媒報導，美國威斯康辛大學麥迪遜分校研究人員易富賢（Yi Fuxian）日前在北京大學研討會上表示，中國官方去年公布的人口數為13.7億，但因為中國生育數據不實，實際數字可能僅12.9億。

報導指出，中國官方估計，2015年每個婦女平均生育1.6個孩子，但實際生育人數為1.05人，因此造成中國人口被高估。易富賢表示，從1991年至去年，中國的實際新生兒人數遠低於官方數字，而印度去年有13.2億人，或許人口數早已超過中國，成為世界上人口最多的國家。

報導指出，世界衛生組織（WHO）預估，印度的人口數在2050年可能達到17億人，印度目前人口已是1947年獨立後的4倍。

另外，加州大學爾灣分校人口學者王丰（Wang Feng）也表示，中國的人口數被誇大了，不過他認為，中國未來5年人口數可能達到14億人，隨後將會開始下降。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 13億人 世界人口 中國 人口 印度
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：中國13億人攏係假？ 專家：印度才是人口最多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.