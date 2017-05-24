曾主持全球首場同性婚禮 他：合法化不是終點

荷蘭開放多元的文化，打造同志理想國基礎，連街頭都販賣同性娃娃親吻的紀念品。（中央社）

2017-05-24 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭在2001年成為世界上第一個合法化同性婚姻的國家，有媒體訪問當年主持第一場同性婚禮的前阿姆斯特丹市長柯恩，曾參與推動同婚合法化的他表示，同婚合法不代表是同志議題終點，社會仍會繼續討論各種同志議題。

《中央社》報導，曾在2001年主持第一場同性婚禮的柯恩（Job Cohen），曾擔任阿姆斯特丹市長長達10年，他在分享荷蘭經驗時提到，如果社會上的多數人贊成同婚合法化，對同志平權絕對有幫助，但同婚合法不代表同志議題就這樣走到終點，同志依舊是社會會持續討論的議題，就像荷蘭先前還是有牽手的同志情侶遭毆打，當時也在媒體關注下引發很多討論。

柯恩也指出，從60到90年代，荷蘭的同志團體在數十年之間變得非常活躍，進而自然的開始討論同婚合法化，並提出「愛是一樣」的觀念，讓很多人開始去思考需要反對同婚嗎？

柯恩也回想當年主持國際關注的第一場同性婚禮，他形容自己「從沒見過這麼多人及國際媒體聚集在市政廳」。在當年的3月31日晚間，為了能準時在同婚法生效時同步完成，所有關注的人一起倒數，並由他在4月1日的第一秒鐘敲下槌，完成了全球首場同性婚禮。