地中海難民船超載 200人墜海至少已20死

義大利海岸警衛隊和人道工作者週三表示，包括幼兒在內，至少有20名移民因搭乘超載的船隻，在地中海墜海死亡。難民船示意圖。（路透）

2017-05-24 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕難民悲歌！義大利海岸警衛隊和人道工作者週三（24日）表示，包括幼兒在內，至少有20位移民因搭乘超載的船隻，在地中海墜海死亡。

《法新社》報導，一艘超載、載有約500至700人的木船在距離利比亞海岸20海里處發生意外，海岸警衛隊表示，「大約有200人墜海，目前我們只找到20具遺體。」

馬耳他非政府組織Moas也已展開救援，分發救生衣，Moas聯合創始人卡特蘭博內（Chris Catrambone）說，「這不是恐怖電影的場景，而是今天在歐洲門口發生現實悲劇。」

在義大利海岸警衛隊和幾艘商船的幫助下，救援人員盡可能從水中救出更多人。卡特蘭博內說，還有許多屍體漂浮在水上，「大部分都是孩子」。