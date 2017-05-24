為了就業市場拚了！ 文在寅在辦公室裝這個...
2017-05-24 19:56
文在寅最近在辦公室裝上電子看板，隨時注意就業市場數據。（圖擷自韓聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕拚創造就業機會！南韓總統文在寅最近在青瓦台的辦公室增設一面電子看板，隨時顯示國內就業市場的情形，韓媒認為，此舉突顯文在寅政府對就業市場的重視。
《韓聯社》報導，文在寅的辦公室最近增加了一面電子看板，上頭顯示與勞工就業相關的18項主要指標，例如青年失業率和就職數據，並列出近2年的歷史數據。
青瓦台表示，指標還包括正職和非正職勞工之間的薪資差距，也會顯示就業與勞工數據的上升或下跌。報導認為，此用意顯示文在寅想達成選前創造就業機會的承諾。
文在寅選前承諾大幅為南韓就業機會，光是公部門就要創造81萬個就業機會，公立學校的公務員約17萬人、警消等職務也將增加1.2萬人。
報導指出，南韓失業率屢創新高，去年青年失業人數首度超過百萬人，失業率也將自2015年後連2年創新高。
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