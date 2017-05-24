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軍人同志伴侶發生性行為 南韓軍事法院判有罪

2017-05-24  20:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名軍人因與同性同袍發生性行為，週三（24日）被南韓軍事法院判處6個月徒刑，緩刑1年。辯護律師金仁淑（Kim In-sook，音譯）直言，「這項判決很荒謬」。

綜合外媒報導，根據南韓軍事人權中心指出，這名軍人與同性伴侶在軍營外的私人空間進行合意性行為後，在4月17日被捕。金仁淑說，她的委託人在被定罪之後，曾因休克短暫就醫。她說，「這項判決很荒謬」，軍法可將同志判處最高2年徒刑，已踐踏了基本人權與尊嚴，並不合乎憲法。

南韓軍方並未立即發布聲明，軍方也不曾揭露追查疑似同志軍人的頻率。金仁淑也表示，目前還不清楚她的委託人是否會提出上訴。

南韓軍事人權中心也譴責週三的判決，稱這是讓歷史倒退，「當局只因和一名男性發生性關係，就將這名軍人視為罪犯，這對身為聯合國人權理事會成員的南韓來說，是一種恥辱。」

人權中心還指出，南韓軍方正大動作追捕並起訴同志軍人。軍方在2月和3月進行了廣泛的調查，並抓獲50名同志士兵。該中心還公佈了一名軍官下令追捕的錄音檔，但軍方反駁這些指控。

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  • 南韓一名軍人因與同性同袍發生性行為，週三（24日）被南韓軍事法院判處6個月徒刑，緩刑1年。南韓軍人示意圖。（美聯社）

    南韓一名軍人因與同性同袍發生性行為，週三（24日）被南韓軍事法院判處6個月徒刑，緩刑1年。南韓軍人示意圖。（美聯社）

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