一人作弊全班成績作廢 中國一學校挨批作秀
2017-05-24 22:23
〔即時新聞／綜合報導〕考試作弊怎麼辦？中國廣東東莞理工學院城市學院，學生在本學期都簽下了承諾書保證不作弊，考場則沒有監考老師，但若發現有一人作弊，全班的成績就作廢，此事引發外界討論。
《廣州日報》報導，該校機電工程系2014級機械設計製造及自動化創新班在本學期開始使用這制度，如今考了3場試，暫無發現有人作弊，學生也都自主地交出手機等設備到講台上。
當地媒體透過教室內的監視器發現，考場內沒有老師，同一排的學生中間隔2個空位，根據監控的老師表示，考場秩序井然，沒有發現學生有可疑舉動。報導更稱，這項措施是老師提出想法，學生自願參與。
不過有網友質疑，教室內有監視器，還叫作無人監考？是否在作秀？班長林同學表示，當初在簽承諾書時，便有同學提出類似質疑，有3位同學不同意簽署，有1位更說：「我們是不是想作秀，是不是想藉此向別的班級炫耀，我們創新班很厲害」，林同學說，後來經過耐心的解釋和溝通，3名持不同意見的同學才同意簽承諾書。
該校機電系的負責人則稱：「我們採取的行動不是做給別人看的，也不需要別人來評判」。
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