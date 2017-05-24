楊舒平畢典演講遭圍剿 中國外交部說話了...
2017-05-24 19:20
〔即時新聞／綜合報導〕中國的留美學生楊舒平（Shuping Yang），在美國馬里蘭大學畢業典禮上致詞時，大談她為何要來到美國留學，因為這裡不像中國要戴口罩，這裡的空氣是清新的，還能領略到自由的感覺，此番言論卻引起中國官民圍剿，楊舒平也在昨天發出道歉聲明。中國外交部發言人陸慷今被問到此事，他表示，任何中國公民，對於任何事的表態都應該負責任，不僅是有關中國的問題，對任何問題都應該如此。
陸慷今在中國外交部例行記者會上表示，楊舒平的事件，沒聽說過中國駐美使館有介入，也沒聽過中國政府對留學生發布「能說什麼，不能說什麼」的指導性意見。
陸慷也說，有注意到楊舒平後來說熱愛祖國，願意在學成之後回國貢獻，他表示，只要這些國外留學生從心底熱愛自己的國家，願意返國貢獻，相信中國政府是鼓勵，支持和歡迎的。
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