曼徹斯特恐攻釀22死 英國警方再逮3男

2017-05-24 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日遭到疑似自殺式炸彈客發動攻擊，造成22死64傷。繼早前逮捕一名23歲男子，英國警方今（24）日又再逮捕3名男子。

美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）22日演唱會散場時，遭到恐怖攻擊。極端組織「伊斯蘭國（IS）」已宣稱炸彈攻擊是組織旗下一位成員發動的。英國警方則在23日於曼徹斯特南部逮捕一名23歲男子，疑與本案有關。

根據《路透》、《美聯社》報導，英國警方週三又於曼徹斯特南部逮捕3名男子，正在針對週一的演唱會爆炸事件進行調查。

警方早前已確認自殺炸彈客為Salman Abedi，目前正調查其是否有共犯，是否還有下一波攻擊的風險。