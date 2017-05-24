教宗贈書籲保護環境 川普：我會讀一讀

教宗方濟各會見美國總統川普。（路透）

2017-05-24 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕結束以色列行程後，美國總統川普今（24）日到梵蒂岡與天主教教宗方濟各（Pope Francis）會面，兩人針對氣候變遷、援助移民、伊斯蘭問題等議題交換意見，教宗並呼籲川普保護環境。

綜合外電報導，川普與方濟各自去年大選以來，因對於許多議題的看法都南轅北轍，兩人隔空交火，致使此次會面格外受到關注。本次會面川普滿臉笑容，教宗方濟各也微笑應對，氣氛十分輕鬆。2人私底下會談20分鐘，隨後梵諦岡表示，他們期望能夠在醫療、教育和移民問題方面合作；他們也在國際事務上交換意見，強調透過政治談判、宗教間的對話來促進世界和平，並需要保護中東的基督教徒們上。

兩人在會談後互贈禮物，川普送給教宗的一套5本，人權鬥士馬丁路德金恩的著作。教宗則送給川普他親筆簽名的二本著作，其中一本是呼籲保護環境、正視全球暖化威脅。川普曾多次公開表示暖化問題是「詐騙」，他收下禮物時說：「嗯，我會讀一讀的。」