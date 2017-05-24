訪日外國客持續增加 但夜裡卻消失了？
2017-05-24 20:01
〔即時新聞／綜合報導〕訪日本的外國觀光客持續增加，不過外國人在日本國內的住宿人數卻不是如此，外國觀光客增加的幅度，大於住宿人數的增長，日媒進行調查發現，有許多觀光客會在機場、通宵營業的網咖等設施休息，還有人是睡在日本友人家或是深夜巴士，又或者是投宿調查之外的情趣旅館，才會導致這種結果。
《朝日新聞》報導，深夜的東京成田機場大廳，有10多名來自歐美國家的外國人躺在沙發上睡覺，其中有一名是來自法國的玩具設計師，他表示，會在機場待到早上，認為日本的飯店狹窄又貴，他預計在日本停留7天，晚上打算住網咖或投宿友人家。
無獨有偶，大阪關西機場內有24小時營業的休息室，許多觀光客會待到早上再離開，座無虛席，機場方面也有免費出借毛毯供旅客補眠。
另外，通宵營業的溫泉設施也是一項因素，位於東京新宿的「thermae-yu」調查，今年的外國客較去年增加了10%~15%；被日本觀光廳排除在調查外的情趣旅館，也因便宜、有特色等因素受到訪日客歡迎。
除此之外，有許多觀光客會利用深夜巴士移動，根據大阪的大型高速巴士公司「WILLER EXPRESS JAPAN」調查，2016年透過網站預約的外國客約14萬人，比2015年相比增加4成。
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