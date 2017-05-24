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中國已在導彈網內 北韓幹部：不用怕中國制裁

2017-05-24  17:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓強行開發核武及導彈引發多國不滿，韓媒指出，據媒體消息稱，北韓勞動黨幹部向下級幹部宣稱，整個中國都已進入北韓導彈射程範圍，「根本不用害怕中國的對朝制裁」。

《朝鮮日報》報導，自由亞洲電台（RFA）援引北韓消息人士指出，北韓20日為「正規生活日」，當天下午舉行名為「關於近期營造的政局」的演講。該演講每季度一次，會中由勞動黨幹部親自向道級幹部說明北韓周邊國家的動向。

據悉，當天演講人為北韓勞動黨中央委員會宣傳煽動部指導員，他在演講中宣稱，「火星-12號成功地將中國徹底納入我方（北韓）的導彈網中」，「根本不用害怕中國的對朝制裁」。

消息人士指出，這段暗示北韓可能對中國發起核攻擊的言論，「究竟是演講者的口誤，還是演講提綱中包含的內容，尚不明確。」該人士也表示，有其他幹部經常在私下提到，中國暴露在北韓的核武器之下。

另一位消息人士則稱，「像勞動新聞這樣的媒體都在公開批判中國，在非公開場合還有什麼話說不出來」。他說，「中國也應該非常清楚這些粗暴的言論是針對自己的」。

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  • 據媒體消息稱，北韓勞動黨幹部向下級幹部宣稱，整個中國都已進入北韓導彈射程範圍，「根本不用害怕中國的對朝制裁」。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

    據媒體消息稱，北韓勞動黨幹部向下級幹部宣稱，整個中國都已進入北韓導彈射程範圍，「根本不用害怕中國的對朝制裁」。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

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