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「No Look Pass」行李箱給隨扈 韓國會議員挨轟

2017-05-24  18:29

〔即時新聞／綜合報導〕韓國國會議員金武星（Kim Moo-sung）今日抵達首爾金浦機場，出關時直接將行李箱推給了隨扈，過程中完全沒看隨扈一眼，這段過程全都被在場媒體給捕捉下來，有韓國網友批評金武星的態度不佳，更酸這是「No Look Pass」（一種傳球技術，不看人的傳球），在韓國網路上掀起討論。

《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，由影片可見，金武星踏出自動門後，直接把行李箱朝隨扈方向推，隨扈連忙彎著腰來接，而金武星則是大搖大擺地走向媒體，根本沒看隨扈一眼，也完全沒有和隨扈交談。

報導稱，金武星受訪時表示，他看到了隨扈，於是把行李箱交給他，為什麼要解釋？認為沒必要解釋他的行為。

金武星的這段影片也被張貼到美國社群網站「Reddit」上，標題為「Korean Political Swag」，引發討論；在韓國國內，許多韓國網友也對此事展開熱議，「金武星」、「No Look Pass」等相關的關鍵字，都衝上了韓國著名搜尋網站的熱門搜尋。

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  • 韓國國會議員金武星出關時，直接把行李箱推給隨扈，完全沒看隨扈一眼，也沒有交談，被韓國網友酸態度不佳。（圖擷取自youtube影片）

    韓國國會議員金武星出關時，直接把行李箱推給隨扈，完全沒看隨扈一眼，也沒有交談，被韓國網友酸態度不佳。（圖擷取自youtube影片）

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