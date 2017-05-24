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以為哭完了嗎？ 新病毒「永恆之岩」來襲！

2017-05-24  16:34

〔即時新聞／綜合報導〕網路病毒層出不窮，勒索病毒「想哭（WannaCry）」肆虐全世界，如今又有新病毒出現。一名來自克羅埃西亞的電腦專家發現，與想哭一樣源自美國國家安全局秘密研發的病毒武器庫，出現了另一個新病毒「永恆之岩」（Eternal Rocks），會靜靜潛伏於電腦之中，等待指令來一次大規模感染。

根據綜合媒體報導，克羅埃西亞國家電腦緊急情況應對小組成員什坦帕爾（Miroslav Stampar）持續追蹤WannaCry的活動與感染情況，意外在過程中發現到一個名為「永恆之岩」的病毒，其編寫代碼同樣來自美國國安局的病毒武器庫。

什坦帕爾表示，永恆之岩會先潛伏在被感染的電腦裡24個小時以上，相當難以察覺，無法預計會是什麼時候爆發出來，並且隨時可能武器化，與想哭的感染手段如出一轍。「它當前只需要盡量擴散，然後靜靜潛伏著，等待後續指令。在我看來，現在只是序曲。」

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  • 電腦專家發現，與想哭一樣源自美國國家安全局秘密研發的病毒武器庫，出現了另一個新病毒「永恆之岩」（Eternal Rocks）。（翻攝自Bleeping Computer）

    電腦專家發現，與想哭一樣源自美國國家安全局秘密研發的病毒武器庫，出現了另一個新病毒「永恆之岩」（Eternal Rocks）。（翻攝自Bleeping Computer）

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