中國航母船員與美軍相比 專家：只是個幼稚園學生

中國海軍專家李杰指出，與擁有10個航母戰鬥群、100多年經驗的美國海軍來說，中國的船員還只是「幼稚園學生」而已。（法新社）

2017-05-24 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航空母艦在4月26日舉行下水儀式，也是共軍繼「遼寧號」以後，第二艘下水的航空母艦，最快在2019年正式服役。不過中國海軍專家李杰指出，與擁有10個航母戰鬥群、100多年經驗的美國海軍來說，中國的船員還只是「幼稚園學生」而已。

香港《南華早報》刊登一篇文章，名為《為什麼中國無法打敗美國成為世界最強的海軍？》，中國海軍專家李杰在文章中指出，航空母艦需要定期進行大規模維護，如果要在公海完成護航任務，中國應該至少要有4個航母戰鬥群，但是單獨一艘航空母艦無法成為一支戰鬥力量，還需要其他船艦來組成戰鬥群，而一個正式的航母戰鬥群需要4500至5000名船員 。

李杰表示，和擁有10個航母戰鬥群、100多年組織結構經驗的美國海軍相比，中國海軍的船員還是「幼稚園學生」而已。他也強調，培養一批合格的艦載戰鬥機飛行員及空勤機組人員比在陸地上訓練飛行員還困難，因為航空母艦的飛行甲板長度只有機場跑道的十分之一，航空母艦的硬體部分可以透過全天候工作來迅速建成，但培訓人員等技術層面仍需要很多經驗，只能透過時間來累積。

不過李杰提到，美國海軍建立了一個全面性的航空作戰系統，中國已經負制了美國空勤人員在操作系統上的許多部分，包括飛行甲板機組人員以鮮豔顏色區分的制服、著艦指揮官、機組人員手勢等。