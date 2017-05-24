出國不想被誤認成中國人？港商家推「台灣」行李牌

香港服飾品牌推出「I'm fr Taiwan not China」行李牌。（圖片擷取自「Pinkoi 」）

2017-05-24 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於外界對中國遊客的觀感普遍不佳，不少台灣、香港民眾出國旅遊時，都會想盡量強調自己的身分。香港一家服飾品牌為解決這樣的困擾，便在去年推出「I'm fr Hong Kong not China」（我來自香港，不是中國）的行李牌，如今更推出台灣版本。

香港服飾品牌「EARTH.er」，在去年推出「I'm fr Hong Kong not China」的行李牌，表示「不論走到哪裡，都要抬起頭，自豪自己曾經守護這地」。

礙於亞洲國家都有類似困擾，商家也接到包括台灣、日本、新加坡、南韓等國的建議，希望能製作不同國家的版本，於是他們在近日率先推出台灣版「I'm fr Taiwan not China」行李牌。

商家解釋，此舉只是要搞清楚每個人的國家身分事實，避免不必要的誤會，強調「絕無種族歧視」。