初夜換錢較實際？ 辣妹籌學費開價337萬

2017-05-24 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕有樣學樣？德奧混血、18歲辣妹金（Kim），自稱為籌措學費、買車買房，於「Cinderella Escorts」網站上，販售自己的初夜，起標價近10萬歐元（約新台幣337萬9266元）！

英國《太陽報》報導，身高178公分、55公斤的金表示，自從聽聞有人因拍賣初夜，大賺一筆後，她認為，與其將「第一次」獻給可能會分手的男友，一毛都拿不到，倒不如換錢較實際。

金指出，若得標者質疑處女身分，很樂意出示證明讓對方「驗貨」，另外，若能贊助旅費，她也可以「外送自己」。

報導指出，金口中的成功案例，就是今年3月，1名羅馬尼亞模特兒卡芙蘭（Aleexandra Kefren），將初夜以230萬歐元（約新台幣7492萬元）天價，賣給香港商人。