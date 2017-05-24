| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
司法院：2年內沒完成同婚修法 可直接辦結婚登記 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

楊舒平遭圍剿 中學者：在中國說實話是有風險的

2017-05-24  14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國的留美學生楊舒平（Shuping Yang），在美國馬里蘭大學畢業典禮上致詞時稱讚美國空氣與民主與中國的不同，卻引起來自中國官民圍剿而致歉。有中國學者就指出，這起事件反映出「在中國說實話是有風險的」。

《德國之聲》報導，針對楊舒平事件，中國人民大學社會學系教授周孝正評論表示，在中國說實話是有風險的。周孝正說，楊舒平只是一個學生，她會害怕是可以理解的，大部分的中國人都會害怕。

《紐約時報》也報導，隨著越來越多的中國人在海外留學，他們對中國或其一黨政府的態度，可能會在網上傳播，並引發其他學生或社群媒體用戶的嘲諷，甚至是威脅。上月澳洲墨爾本知名學府蒙納許大學，一名講師的課堂測驗似乎在侮辱中國官員，因而被中國學生指控，遭到暫時停職。

《德國之聲》報導還點出中國官媒《環球時報》在楊舒平事件上選擇性報導，有中國學者就質疑「為什麼具有官方背景的環球時報要借這件事情大作文章？」，該學者認為如此報導，是為了維護民族自尊心為招牌、排斥來自個體的不同聲音，去攪動所謂「愛國主義」的醬缸。

楊舒平的演講雖然收到來自中方各界的批評，但馬里蘭大學則發聲明力挺楊舒平，自豪地表示支持及讚賞楊舒平的演講，更稱讚她是個優秀的學生。

廣告
  • 中國留美學生楊舒平在馬里蘭大學畢典致詞，引發中國內部的圍剿，中國學者周孝正就認為這反應出「在中國說實話是有風險的」。 （圖擷自YouTube）

    中國留美學生楊舒平在馬里蘭大學畢典致詞，引發中國內部的圍剿，中國學者周孝正就認為這反應出「在中國說實話是有風險的」。 （圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 楊舒平 留學生
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：楊舒平遭圍剿 中學者：在中國說實話是有風險的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.