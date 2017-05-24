楊舒平遭圍剿 中學者：在中國說實話是有風險的

2017-05-24 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國的留美學生楊舒平（Shuping Yang），在美國馬里蘭大學畢業典禮上致詞時稱讚美國空氣與民主與中國的不同，卻引起來自中國官民圍剿而致歉。有中國學者就指出，這起事件反映出「在中國說實話是有風險的」。

《德國之聲》報導，針對楊舒平事件，中國人民大學社會學系教授周孝正評論表示，在中國說實話是有風險的。周孝正說，楊舒平只是一個學生，她會害怕是可以理解的，大部分的中國人都會害怕。

《紐約時報》也報導，隨著越來越多的中國人在海外留學，他們對中國或其一黨政府的態度，可能會在網上傳播，並引發其他學生或社群媒體用戶的嘲諷，甚至是威脅。上月澳洲墨爾本知名學府蒙納許大學，一名講師的課堂測驗似乎在侮辱中國官員，因而被中國學生指控，遭到暫時停職。

《德國之聲》報導還點出中國官媒《環球時報》在楊舒平事件上選擇性報導，有中國學者就質疑「為什麼具有官方背景的環球時報要借這件事情大作文章？」，該學者認為如此報導，是為了維護民族自尊心為招牌、排斥來自個體的不同聲音，去攪動所謂「愛國主義」的醬缸。

楊舒平的演講雖然收到來自中方各界的批評，但馬里蘭大學則發聲明力挺楊舒平，自豪地表示支持及讚賞楊舒平的演講，更稱讚她是個優秀的學生。