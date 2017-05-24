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圍棋之神大解密！ AlphaGo開發細節將公開

AlphaGo研發者德米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）表示將會公布所有技術細節。（歐新社）

2017-05-24  13:23

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國圍棋王柯潔與人工智慧「AlphaGo」對弈，曾大發豪語的他依然不敵電腦。AlphaGo的開發團隊「DeepMind」的CEO，德米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）於受訪時透露，將會公開所有AlphaGo最新版本的開發細節，讓更多公司可以做出自己的人工智慧、創造出新的架構。

哈薩比斯表示，希望AlphaGo能夠對圍棋界產生貢獻，讓人們了解它到底是如何進行自我對弈，並成為一個工具能被人所用。而設計AlphaGo的初衷就是希望人工智慧能完全走進人們的生活，並在各個領域都能廣泛被應用，幫助人類發現自己的錯誤。

另外自去年公開技術細節後，發現已經有其他公司開發出非常強大的其他版本，幾乎已達到圍棋9段的等級。而DeepMind接下來將公布所有AlphaGo Master的技術細節，讓更多公司可以做出自己的人工智慧，創造出新的架構。

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