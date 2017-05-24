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降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道 影響7千戶！北市信義、萬華區無預警停電 新中橫落石不斷 搶通延後需提前改道 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
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降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道

中國東方航空客機MU765，降落在香港國際機場時，疑似當時機場大雨天候不佳，著陸時發生意外，客機衝離跑道。（圖擷自Ben Hau臉書）

2017-05-24  12:39

〔即時新聞／綜合報導〕一架由南京起飛的中國東方航空客機MU765，今早10點50分降落香港國際機場時，疑似受到大雨影響，飛機衝出跑道至草坪，機場北跑道需暫時封閉，僅南跑道單線運作。

綜合香港媒體報導，中國東方航空客機MU765從南京起飛，降落在香港國際機場時，由於疑似機場大雨天候不佳，著陸時發生意外，客機衝離跑道，客機前輪甚至冒出火光，機場立刻派出大批消防及機場人員到場戒備，目前香港機場北跑道需暫時封閉，僅南跑道單線運作。

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  • 疑似受到大雨影響，客機衝出跑道至草坪。（圖擷自臉書社團「香港突發事故報料區」）

    疑似受到大雨影響，客機衝出跑道至草坪。（圖擷自臉書社團「香港突發事故報料區」）

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