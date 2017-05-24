降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道

中國東方航空客機MU765，降落在香港國際機場時，疑似當時機場大雨天候不佳，著陸時發生意外，客機衝離跑道。（圖擷自Ben Hau臉書）

2017-05-24 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕一架由南京起飛的中國東方航空客機MU765，今早10點50分降落香港國際機場時，疑似受到大雨影響，飛機衝出跑道至草坪，機場北跑道需暫時封閉，僅南跑道單線運作。

綜合香港媒體報導，中國東方航空客機MU765從南京起飛，降落在香港國際機場時，由於疑似機場大雨天候不佳，著陸時發生意外，客機衝離跑道，客機前輪甚至冒出火光，機場立刻派出大批消防及機場人員到場戒備，目前香港機場北跑道需暫時封閉，僅南跑道單線運作。