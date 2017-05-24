「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉

美國節目主持人克拉莫在節目中以二戰期間波蘭「用騎兵對抗納粹戰車」來當比喻，引起波蘭駐美大使館強烈抗議，希望克拉莫對錯誤的歷史陳述道歉。圖為波蘭國旗。（美聯社）

2017-05-24 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國節目《Mad Money》節目主持人克拉莫（Jim Cramer）日前引發爭議，他在節目中以二次世界大戰期間波蘭「用騎兵對抗納粹戰車」來當比喻，用來形容近日業績不佳的梅西百貨公司（Macy's），引起波蘭駐美大使館強烈抗議，並希望克拉莫對錯誤的歷史陳述道歉。

根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，波蘭駐美大使館批評，克拉默的說法是不必要、不準確也不敏感的說法，波蘭大使館也指出，波蘭軍隊在面對納粹德國的戰車部隊時，從來沒有部署騎兵來，強調「這種納粹、共產主義式的宣傳，至今日還在西方媒體中流傳」。

波蘭大使館表示，在1939被納粹德國入侵時，的確有部署騎兵，不過這些騎兵是針對納粹德國的步兵、砲兵以及補給部隊，有時候騎兵衝鋒也做為突破包圍的手段，但從沒用來對抗戰車。

而英國《衛報》曾在6年前進行相關報導，指出「以騎兵對抗戰車」的說法可能源自於1939年9月19日在波蘭的克羅揚堤村（Krojanty）所發生的戰鬥，當時波蘭騎兵有衝進一個德軍步兵營進行戰鬥，最後被重型機槍逼退。事後德國和義大利的戰地記者抵達戰場時，目擊坦克到場，於是他們就在報導中加入了一些「點子」，這些「故事」就被納粹德國的宣傳機關使用。