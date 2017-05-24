「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
2017-05-24 12:23
美國節目主持人克拉莫在節目中以二戰期間波蘭「用騎兵對抗納粹戰車」來當比喻，引起波蘭駐美大使館強烈抗議，希望克拉莫對錯誤的歷史陳述道歉。圖為波蘭國旗。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國節目《Mad Money》節目主持人克拉莫（Jim Cramer）日前引發爭議，他在節目中以二次世界大戰期間波蘭「用騎兵對抗納粹戰車」來當比喻，用來形容近日業績不佳的梅西百貨公司（Macy's），引起波蘭駐美大使館強烈抗議，並希望克拉莫對錯誤的歷史陳述道歉。
根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，波蘭駐美大使館批評，克拉默的說法是不必要、不準確也不敏感的說法，波蘭大使館也指出，波蘭軍隊在面對納粹德國的戰車部隊時，從來沒有部署騎兵來，強調「這種納粹、共產主義式的宣傳，至今日還在西方媒體中流傳」。
波蘭大使館表示，在1939被納粹德國入侵時，的確有部署騎兵，不過這些騎兵是針對納粹德國的步兵、砲兵以及補給部隊，有時候騎兵衝鋒也做為突破包圍的手段，但從沒用來對抗戰車。
而英國《衛報》曾在6年前進行相關報導，指出「以騎兵對抗戰車」的說法可能源自於1939年9月19日在波蘭的克羅揚堤村（Krojanty）所發生的戰鬥，當時波蘭騎兵有衝進一個德軍步兵營進行戰鬥，最後被重型機槍逼退。事後德國和義大利的戰地記者抵達戰場時，目擊坦克到場，於是他們就在報導中加入了一些「點子」，這些「故事」就被納粹德國的宣傳機關使用。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔
- 留學生演講讓中國玻璃心碎 馬里蘭大學：相當自豪
- Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 美參院調查通俄門 弗林拒傳票
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 台中擬發市民卡 議員質疑成效要求暫緩
- 電視盒結合網紅 搶攻宅經濟
- 股匯脫鉤 新台幣中午暫收30.18元
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
- 鏗鏘集》國家失去了，黨也失落了
- 遊戲股續強 大宇資帶動類股翻揚
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 控東森新聞雲作假新聞 台數科挨告加重誹謗
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 石化業校園求才 實習年薪50萬元
- 小檔案：淡蘭古道
- 【愛讀書】《不再獨自悲傷的夜晚》
- 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
- 中醫埋線致蜂窩性組織炎 留疤還丟工作
- 一再被騷擾 女子買鋁棒打死前男友起訴
- 青年暑期工讀 市府釋出八十職缺
- MLB》名醫診斷手肘 陳偉殷選擇PRP療法
- 藍營籲政府特赦扁 蔡易餘批：這是在講幹話
- 54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是…
- 旅館變避難所 家長瘋尋孩子
- NBA》兄弟都是射手 小柯瑞自認比哥哥優秀
- 我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
- 旗山田寮交界山區 地方促劃動物保護區
- 視導漢光演習 馮世寬這身裝扮超吸睛…
- 「把人給我弄回來！」 傳小英派親信赴中救李明哲
- 八仙塵爆民事訴訟 暫緩開庭4個月
- 立委助理摔倒送醫 立院委員會暫停
- 自由廣場》蔡易餘的高EQ 我欣賞
- 吳陣營放話？國民黨駁斥新舊黨魁7月交接
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 租賃YouBike達130站 周轉率冠全台
- 罕病樂觀奮發 陳祐明再獲總統教育獎
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 〈愛情軍師團〉愛的擂台 三角格鬥戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分