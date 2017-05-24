Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子

Deepmind團隊透露，這次比賽的AlphaGo版本遠勝去年的版本，新版AlphaGo能讓贏李世乭的AlphaGo三子。（法新社）

2017-05-24 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕人類與AI圍棋大戰昨（23日）開打，首戰人工智慧AlphaGo擊敗人類代表世界排名第一的中國圍棋高手柯潔，今（24日）Deepmind團隊透露，這次比賽的AlphaGo版本遠勝去年的版本，新版AlphaGo能讓贏李世乭的AlphaGo三子，柯潔聞訊後在微博表示：「我到底是在和一個怎樣可怕的對手下棋。」

根據《新浪新聞》報導，在中國的圍棋峰會人工智慧論壇上，Deepmind團隊的資深研究員席爾瓦透露（David Silver），與柯潔比賽的AlphaGo版本遠勝去年贏李世乭的版本，機器間對弈可讓三子；來自台灣的DeepMind工程師黃士傑博士也在會議上表示，這次比賽的AlphaGo版本即是今年年初在網路上60連勝的Master改良版，所以還比Master版稍強，Master是大量自我對弈的成果，一代接一代產生更強的神經網路，不再仰賴人類數據。

柯潔聞訊後在微博表示，早就聽說新版Alphago的強大，但差距竟達讓三子，讓他難以置信，他形容說讓三子就像是「武林高手對決讓你先捅三刀一樣」，對於新版AlphaGo的壓倒性實力，柯潔嘆：「我到底是在和一個怎樣可怕的對手下棋。」

人類與AI圍棋大戰今休兵一日，雙方將在明（25日）進行第二場對弈。