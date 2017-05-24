Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子
2017-05-24 12:14
Deepmind團隊透露，這次比賽的AlphaGo版本遠勝去年的版本，新版AlphaGo能讓贏李世乭的AlphaGo三子。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕人類與AI圍棋大戰昨（23日）開打，首戰人工智慧AlphaGo擊敗人類代表世界排名第一的中國圍棋高手柯潔，今（24日）Deepmind團隊透露，這次比賽的AlphaGo版本遠勝去年的版本，新版AlphaGo能讓贏李世乭的AlphaGo三子，柯潔聞訊後在微博表示：「我到底是在和一個怎樣可怕的對手下棋。」
根據《新浪新聞》報導，在中國的圍棋峰會人工智慧論壇上，Deepmind團隊的資深研究員席爾瓦透露（David Silver），與柯潔比賽的AlphaGo版本遠勝去年贏李世乭的版本，機器間對弈可讓三子；來自台灣的DeepMind工程師黃士傑博士也在會議上表示，這次比賽的AlphaGo版本即是今年年初在網路上60連勝的Master改良版，所以還比Master版稍強，Master是大量自我對弈的成果，一代接一代產生更強的神經網路，不再仰賴人類數據。
柯潔聞訊後在微博表示，早就聽說新版Alphago的強大，但差距竟達讓三子，讓他難以置信，他形容說讓三子就像是「武林高手對決讓你先捅三刀一樣」，對於新版AlphaGo的壓倒性實力，柯潔嘆：「我到底是在和一個怎樣可怕的對手下棋。」
人類與AI圍棋大戰今休兵一日，雙方將在明（25日）進行第二場對弈。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔
- 留學生演講讓中國玻璃心碎 馬里蘭大學：相當自豪
- Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 美參院調查通俄門 弗林拒傳票
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 台中擬發市民卡 議員質疑成效要求暫緩
- 電視盒結合網紅 搶攻宅經濟
- 股匯脫鉤 新台幣中午暫收30.18元
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
- 鏗鏘集》國家失去了，黨也失落了
- 遊戲股續強 大宇資帶動類股翻揚
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- （影音）「我很守信用吧！」 阿湯哥透早6點襲台讚爆台粉
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 控東森新聞雲作假新聞 台數科挨告加重誹謗
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 石化業校園求才 實習年薪50萬元
- 小檔案：淡蘭古道
- 【愛讀書】《不再獨自悲傷的夜晚》
- 結婚2年最受不了GIGI哪點？史丹利：她都喝高粱治病
- 中醫埋線致蜂窩性組織炎 留疤還丟工作
- 一再被騷擾 女子買鋁棒打死前男友起訴
- 青年暑期工讀 市府釋出八十職缺
- MLB》名醫診斷手肘 陳偉殷選擇PRP療法
- 藍營籲政府特赦扁 蔡易餘批：這是在講幹話
- 54歲阿湯哥訪台仍凍齡 他自曝秘訣是…
- 旅館變避難所 家長瘋尋孩子
- NBA》兄弟都是射手 小柯瑞自認比哥哥優秀
- 我拚實質參與WHA 與日雙邊會談
- 司改分組決議： 擴大冤賠 建立扶助機制
- 旗山田寮交界山區 地方促劃動物保護區
- 視導漢光演習 馮世寬這身裝扮超吸睛…
- 「把人給我弄回來！」 傳小英派親信赴中救李明哲
- 八仙塵爆民事訴訟 暫緩開庭4個月
- 立委助理摔倒送醫 立院委員會暫停
- 自由廣場》蔡易餘的高EQ 我欣賞
- 吳陣營放話？國民黨駁斥新舊黨魁7月交接
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
- 租賃YouBike達130站 周轉率冠全台
- 罕病樂觀奮發 陳祐明再獲總統教育獎
- 自由廣場》誰該買單57億？
- 〈愛情軍師團〉愛的擂台 三角格鬥戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Deepmind：這次AlphaGo能讓李世乭版本3子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分